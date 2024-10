Terzotemponapoli.com - Stendardo: “Il Napoli ha l’ambizione di lottare fino alla fine”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Guglielmo, ex azzurro, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, ha parlato del prossimo impegno delcontro il Lecce. Attenti ai salentini feriti dal 6-0 contro la Fiorentina. Per l’ex difensore Conte saprà dosare il turn over. Inoltre vede ilcapace diper lo Scudetto. Inter squadra da battere, ma anche la Juve di Motta potrà dire la sua. Di seguito le parole diradio.: “Sarà anche difficile contro un avversario ferito dal crollo con la Fiorentina” “Un allenatore deve valutare tutto, e sicuramente Conte ha visto tutta la settimana di allenamenti ed anche la prossima gara col Milan. Questo sia con riferimento al tipo di gara che imposterà che al turn over che vorrà varare domani.