Spaccio furti e infiltrazioni mafiose | l' Intelligenza artificiale elabora i dati sulla criminalità

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Perugia, 25 ottobre 2024 -e droga: ha sfruttato sistemi dinell'zione deie delle informazioni la relazione del procuratore generale di Perugia Sergio Sottani in preparazione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 che contiene il quadro della situazione del distretto tra il giugno 2023 e luglio 2024."poi sempre verificati e controllati dall'azione umana", sottolinea il procuratore. Nella relazione si indicano i fenomeni criminali della regione, distinti nei tre circondari di Perugia, Spoleto e Terni oltre allaminorile. Le tipologie sono, in tutto il distretto, essenzialmente simili e costituite da reati di codice rosso, in materia di traffico di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio, in particolarein abitazione.