Sicilia, il fedelissimo di Musumeci che ha rilanciato il post con gli insulti a Schlein: “Mi hanno hackerato il profilo” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha pubblicato un post offensivo e violento contro Elly Schlein, che poi è stato cancellato. Il motivo? Ha sostenuto di aver subito un hackeraggio del profilo su facebook. In Sicilia è polemica su Salvo Coppolino, ex consigliere provinciale di An di Palermo, poi dirigente di Diventerà Bellissima, il movimento fondato dal ministro Nello Musumeci, ora confluito in Fratelli d’Italia. “Ricordo una volta i fascisti volevano abusare di me ma poi fuggirono”, è la frase postata con una immagine di Schlein. Un post condiviso con queste parole: “Io li chiamai, gli urlai di tornare, di fare di me quello che volevano, che non li avrei denunciati, ma niente, sparirono lasciandomi nel dolore più acuto”. Coppolino, che oggi lavora all’Assemblea regionale Siciliana, intervistato dall’edizione palermitana di Repubblica sostiene: “Qualcuno è entrato e ha pubblicato quel post. Ilfattoquotidiano.it - Sicilia, il fedelissimo di Musumeci che ha rilanciato il post con gli insulti a Schlein: “Mi hanno hackerato il profilo” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha pubblicato unoffensivo e violento contro Elly, che poi è stato cancellato. Il motivo? Ha sostenuto di aver subito un hackeraggio delsu facebook. Inè polemica su Salvo Coppolino, ex consigliere provinciale di An di Palermo, poi dirigente di Diventerà Bellissima, il movimento fondato dal ministro Nello, ora confluito in Fratelli d’Italia. “Ricordo una volta i fascisti volevano abusare di me ma poi fuggirono”, è la fraseata con una immagine di. Uncondiviso con queste parole: “Io li chiamai, gli urlai di tornare, di fare di me quello che volevano, che non li avrei denunciati, ma niente, sparirono lasciandomi nel dolore più acuto”. Coppolino, che oggi lavora all’Assemblea regionalena, intervistato dall’edizione palermitana di Repubblica sostiene: “Qualcuno è entrato e ha pubblicato quel

