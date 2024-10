Scoperte in Cina le più piccole uova di dinosauro mai trovate: deposte un lontano parente del T-rex (Di venerdì 25 ottobre 2024) In Cina, sono state Scoperte le più piccole uova di dinosauro mai ritrovate. Risalgono a 80 milioni di anni fa e sono state deposte da un teropode, lo stesso gruppo di cui fanno parte il T-Rex e Velociraptor. Fanpage.it - Scoperte in Cina le più piccole uova di dinosauro mai trovate: deposte un lontano parente del T-rex Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) In, sono statele piùdimai ri. Risalgono a 80 milioni di anni fa e sono stateda un teropode, lo stesso gruppo di cui fanno parte il T-Rex e Velociraptor.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina-Australia : scoperte oltre 160.000 specie di virus con strumento IA - Pechino, 11 ott – (Xinhua) – Oltre 160.000 nuove specie di virus sono state scoperte da ricercatori cinesi e australiani grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA). Agenzia Xinhua (Romadailynews.it)

Nobel per la Medicina a Victor Ambros e Gary Ruvkun : premiati per le loro scoperte sui microRna - Il Premio Nobel per la Medicina 2024 è stato assegnato a Victor Ambros (71 anni, docente presso l’Università del Massachusett) e Gary Ruvkun (72 anni, che lavora al Massachusetts General Hospital di Boston e insegna alla facoltà di Medicina di ... (Newsagent.it)

Nobel per la Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun : le loro scoperte sul microRNA - Victor Ambros e Gary Ruvkun hanno vinto il Premio Nobel per la Medicina nel 2024. Il motivo? Hanno scoperto il microRNA, una piccolissima molecola che svolge un ruolo cruciale nella regolazione genica. Questo processo permette alle cellule di ... (Thesocialpost.it)

Cina : svelate nuove scoperte archeologiche di siti del Neolitico e Xia - Pechino, 14 set – (Xinhua) – La Cina ha svelato ieri tre importanti scoperte archeologiche riguardanti rovine risalenti all’era preistorica e alla Dinastia Xia (2070 a.C.-1600 a.C.). L’Amministrazione del patrimonio culturale nazionale ha tenuto ... (Romadailynews.it)