Purple nail art: per la teoria della manifestazione, lo smalto viola è un portafortuna (Di venerdì 25 ottobre 2024) Di teorie, più o meno paradossali, ne abbiamo sentite così tante da poterci scrivere un libro. Ultima in ordine di apparizione è quello dello smalto viola portafortuna. Nello specifico, su TikTok impazza la manifestation manicure, ossia colorare o disegnare sulle unghie qualcosa che desideriamo si realizzi. Le profezie autoavveranti si verificano quando crediamo fortemente che avverrà qualcosa di specifico. Inconsciamente tenderemo a modificare il nostro comportamento in modo da plasmare la realtà finché non si realizza. Allo stesso modo funziona l'arte della manifestazione. manifestazione: cos'è La manifestazione è una pratica che ognuno può utilizzare per far prendere alla propria vita la direzione desiderata attraverso la visualizzazione, credenze e azioni.

