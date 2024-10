Pecchia: "Il rinnovo, un orgoglio: ci aspetta un lavoro duro" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Fabio Pecchia si è detto "felicissimo del rinnovo del contratto che consolida il legame con il Parma Calcio". Sui canali del Club, l'allenatore crociato ha commentato il prolungamento del suo contratto con i crociati dopo l'annuncio che Krause aveva fatto in tv, e dopo l'ufficialità Parmatoday.it - Pecchia: "Il rinnovo, un orgoglio: ci aspetta un lavoro duro" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Fabiosi è detto "felicissimo deldel contratto che consolida il legame con il Parma Calcio". Sui canali del Club, l'allenatore crociato ha commentato il prolungamento del suo contratto con i crociati dopo l'annuncio che Krause aveva fatto in tv, e dopo l'ufficialità

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parma - ecco il rinnovo di Pecchia : «Mi sento parte integrante del progetto» - Il Parma ha annunciato il rinnovo del tecnico Fabio Pecchia fino al 2027: di seguito il comunicato della squadra ducale Il Parma ha annunciato il rinnovo di Fabio Pecchia fino al 2027: fiducia totale da parte del presidente Krause al tecnico della ... (Calcionews24.com)

Pecchia Parma - arriva il rinnovo di contratto con i crociati. Le parole del Presidente - Pecchia Parma, arriva il rinnovo contrattuale fino al 2027 per il tecnico dei crociati. Le dichiarazioni del presidente emiliano Il presidente del Parma Kyle Krause, ai microfoni di CBS Sports Golazo, ha annunciato il rinnovo di mister Fabio ... (Calcionews24.com)

Parma - Krause annuncia il rinnovo di Pecchia fino al 2027 : “Asset fondamentale per il club” - Fabio Pecchia ha rinnovato il suo contratto da allenatore del Parma fino al 2027. A dare l’ufficialità è stato il presidente gialloblu Kyle Krause a Cbs Sports Golazo. “Sono entusiasta di annunciare che abbiamo rinnovato il contratto di mister ... (Sportface.it)

Rinnovo Pecchia - riprendono le trattative : il punto della situazione - Fabio Pecchia e il Parma hanno riaperto i dialoghi per il rinnovo del contratto dell’allenatore che ha riportato il Club in Serie A. Erano stati interrotti a inizio estate, troppa la distanza economica tra le parti tanto che non se n’era più ... (Parmatoday.it)