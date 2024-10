Pascale pronta a scendere in politica: “Per Marina Berlusconi sono libera di seguire la mia volontà, combatterò per un vero partito liberale” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Francesca Pascale, nota attivista per i diritti civili, ha recentemente espresso una dura critica nei confronti della direzione politica di Forza Italia e delle attuali alleanze con partiti di destra, dichiarando che la sua distanza dall’attuale configurazione politica è dovuta principalmente alla presenza di formazioni che non riconoscono l’antifascismo. Intervenuta durante il programma Otto e Mezzo su La7, Pascale ha spiegato che l’attuale coalizione rappresenta “un’alleanza costretta fra partiti che non possono stare insieme” e che, secondo lei, è conseguenza di un problema di legge elettorale.Pascale ha affermato che sarebbe disposta a candidarsi nuovamente con Forza Italia, ma solo in presenza di condizioni diverse, in particolare senza alleanze con formazioni come quella di Matteo Salvini, leader della Lega. Ilfogliettone.it - Pascale pronta a scendere in politica: “Per Marina Berlusconi sono libera di seguire la mia volontà, combatterò per un vero partito liberale” Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Francesca, nota attivista per i diritti civili, ha recentemente espresso una dura critica nei confronti della direzionedi Forza Italia e delle attuali alleanze con partiti di destra, dichiarando che la sua distanza dall’attuale configurazioneè dovuta principalmente alla presenza di formazioni che non riconoscono l’antifascismo. Intervenuta durante il programma Otto e Mezzo su La7,ha spiegato che l’attuale coalizione rappresenta “un’alleanza costretta fra partiti che non posstare insieme” e che, secondo lei, è conseguenza di un problema di legge elettorale.ha affermato che sarebbe disposta a candidarsi nuovamente con Forza Italia, ma solo in presenza di condizioni diverse, in particolare senza alleanze con formazioni come quella di Matteo Salvini, leader della Lega.

