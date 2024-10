Spettacoloitaliano.it - Ossessione Pericolosa film Tv8 2023: trama e finale spiegazione

(Di venerdì 25 ottobre 2024)Tv8 delTv8 deldi Jason James. Una giovane studentessa incinta chiede aiuto a una consulente ma qualcosa va storto. Questo è in breve il thriller con protagonisti Rhonda Dent nel ruolo di Lauren Beeches e Kaden Connors nel ruolo di Conner, da non confondere con il quasi omonimo.A seguire:delTv8 delcompleta L’orgogliosa mamma Katherine ha appena scoperto che sua figlia Michelle si è guadagnata un posto nel cast. L’insegnante di liceo Lauren si ritrova la vita sconvolta quando il suo lavoro, la custodia della figlia adottiva e perfino la sua sicurezza sono in pericolo quando uno studente arrabbiato afferma falsamente di aver avuto una relazione con lei.