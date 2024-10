Maker Faire Rome 2024 | con Eni l’innovazione prende vita in un’energia unica

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Torna l’appuntamento di riferimento per il mondo deltecnologica: dal 25 al 27 ottobre, si terrà, nella capitale, il “– The European Edition”, l’evento promosso e organizzato dalla Camera di Commercio e giunto ormai alla sua dodicesima edizione. Anche quest’anno, Eni rinnova la sua partecipazione come Main Partner della manifestazione, inndo tutti a conoscere da vicino il suo contributo per la transizione energetica, mostrando, attraverso esperienze interattive, le tecnologie più avanzate e i servizi integrati. Il Gazometro di Roma Ostiense: dove innovazione e storia si incontrano La grande rassegna avrà sede, per la quarta volta, al Gazometro di Roma Ostiense, luogo simbolo che unisce storia industriale e innovazione tecnologica, da anni al centro di un importante progetto di riqualificazione da parte di Eni.