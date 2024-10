Metropolitanmagazine.it - Mabon, l’Equinozio d’Autunno dai Celti ai giorni nostri

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Siamo, ormai, nel pieno dell’autunno, stagione troppo spesso definita “di passaggio”, ma in realtà importantissima su più piani di lettura, da quello naturalistico a quello spirituale. Si tratta, inoltre, di un periodo ricco di tradizioni e festività, sulle quali sicuramente domina Halloween. Il 31 ottobre, tuttavia, non è l’unica data da ricordare; esistonolegati a rituali di origine antichissima, affascinanti e carichi di storia e significato. Di estrema importanza, ad esempio, è, molto sentito tra le tribùche, ribattezzato in età moderna come. Nella Ruota dell’Anno, per la cultura wicca e il neopaganesimo,è parte degli otto sabbat, le celebrazioni che scandiscono l’anno solare.