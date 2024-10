Lega, espulsioni e nuovo rinvio del congresso lombardo: monta il malumore contro Salvini (Di venerdì 25 ottobre 2024) espulsioni, veleni e nuovi rinvii per i congressi. È passato in sordina nei giorni scorsi il consiglio federale della Lega, convocato da Matteo Salvini – almeno questa è stata la spiegazione fornita dal partito – dopo «l’attacco all’Italia e agli italiani sferrato da una parte di magistratura politicizzata», con riferimento al caso Albania e al processo Open Arms. Nei prossimi giorni la Lega presenterà nei Comuni mozioni per ribadire la necessità di difendere i confini, mentre sabato 14 e domenica 15 dicembre ci saranno gazebo in tutte le città in vista della sentenza di Palermo. Matteo Salvini (Imagoeconomica).Malumori in Lega per l’ennesimo rinvio del congresso lombardo Ma, al di là della propaganda Salviniana, la riunione del massimo organo decisionale del partito ha provocato grossi malumori interni. Lettera43.it - Lega, espulsioni e nuovo rinvio del congresso lombardo: monta il malumore contro Salvini Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), veleni e nuovi rinvii per i congressi. È passato in sordina nei giorni scorsi il consiglio federale della, convocato da Matteo– almeno questa è stata la spiegazione fornita dal partito – dopo «l’attacco all’Italia e agli italiani sferrato da una parte di magistratura politicizzata», con riferimento al caso Albania e al processo Open Arms. Nei prossimi giorni lapresenterà nei Comuni mozioni per ribadire la necessità di difendere i confini, mentre sabato 14 e domenica 15 dicembre ci saranno gazebo in tutte le città in vista della sentenza di Palermo. Matteo(Imagoeconomica).Malumori inper l’ennesimodelMa, al di là della propagandaana, la riunione del massimo organo decisionale del partito ha provocato grossi malumori interni.

