“L’agenda con i nomi di 2000 amanti? Esiste davvero”: Maria Teresa Ruta racconta i tradimenti di Amedeo Goria. Lui replica: “Erano molte meno” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Erano scritti a mano, su un’agenda nera, i nomi e i numeri di telefono, circa duemila, di donne provenienti da tutto il mondo. Così, Maria Teresa Ruta ha scoperto di essere stata tradita dal suo ex marito, Amedeo Goria, quando Erano sposati. E a confermare l’Esistenza di quella speciale agenda è proprio il conduttore televisivo, che ha parlato del suo rapporto con la ex moglie a La Volta Buona. Al suo fianco, è presente anche Ruta, colei che nel 2023, per la prima volta, aveva svelato i dettagli sui motivi dietro la loro rottura, avvenuta nel 2004, e che ha ribadito rispondendo alle domande di Caterina Balivo. Ilfattoquotidiano.it - “L’agenda con i nomi di 2000 amanti? Esiste davvero”: Maria Teresa Ruta racconta i tradimenti di Amedeo Goria. Lui replica: “Erano molte meno” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)scritti a mano, su un’agenda nera, ie i numeri di telefono, circa duemila, di donne provenienti da tutto il mondo. Così,ha scoperto di essere stata tradita dal suo ex marito,, quandosposati. E a confermare l’nza di quella speciale agenda è proprio il conduttore televisivo, che ha parlato del suo rapporto con la ex moglie a La Volta Buona. Al suo fianco, è presente anche, colei che nel 2023, per la prima volta, aveva svelato i dettagli sui motivi dietro la loro rottura, avvenuta nel 2004, e che ha ribadito rispondendo alle domande di Caterina Balivo.

