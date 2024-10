Jesi / Torneo minibasket riservato alla Categoria Esordienti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sabato 27 e domenica 28 ottobre che coinvolge 12 squadre provenienti anche da fuori Regione (Novara, Roma e Perugia) Jesi, 25 ottobre 2024 – Weekend, sabato 27 e domenica 28 ottobre, con il minibasket organizzato dal CabAurora Taurus JesiBasket. Un Torneo riservato alla Categoria Esordienti 2013 che coinvolge 12 squadre provenienti anche da fuori Regione (Novara, Roma e Perugia). È solo il primo dei Tornei minibasket che da ottobre ad aprile coinvolgeranno man mano tutte le Categorie: Pulcini, Scoiattoli ed Aquilotti. Gli impianti coinvolti: Palatriccoli, palestra Filonzi, palestra Novelli, palazzetto dello sport di Moie. ©riproduzione riservata L'articolo Jesi / Torneo minibasket riservato alla Categoria Esordienti proviene da Lo sport della Vallesina. .com - Jesi / Torneo minibasket riservato alla Categoria Esordienti Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sabato 27 e domenica 28 ottobre che coinvolge 12 squadre provenienti anche da fuori Regione (Novara, Roma e Perugia), 25 ottobre 2024 – Weekend, sabato 27 e domenica 28 ottobre, con ilorganizzato dal CabAurora TaurusBasket. Un2013 che coinvolge 12 squadre provenienti anche da fuori Regione (Novara, Roma e Perugia). È solo il primo dei Torneiche da ottobre ad aprile coinvolgeranno man mano tutte le Categorie: Pulcini, Scoiattoli ed Aquilotti. Gli impianti coinvolti: Palatriccoli, palestra Filonzi, palestra Novelli, palazzetto dello sport di Moie. ©riproduzione riservata L'articoloproviene da Lo sport della Vallesina.

