Calciomercato.it - Intrigo Bologna-Milan, stadio a sorpresa: ecco dove si potrebbe giocare

(Di venerdì 25 ottobre 2024)resta in bilico a causa del maltempo che ha colpito l’area del Dall’Ara: pronto il trasferimento in un altrodi Serie A Continua a tenere banco in queste ore nel calcio italiano la situazione legata a, partita in programma da calendario di Serie A domani alle 18 al Dall’Ara. Ma l’area del capoluogo emiliano è stata fortemente colpita negli ultimi giorni dal maltempo e dall’alluvione nella regione. Per questo il Comune ieri ha emesso un’ordinanza con cui annullava la partita, ma ai fini del regolamento della Lega senza averne l’autorità. Dunque il match non è mai stato ufficialmente rinviato. Pallone Serie A (LaPresse) – calciomercato.itAl contrario si sta cercando un punto d’incontro in queste ore e oggi sarà appunto la giornata decisiva in tal senso.