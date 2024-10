361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo lancia una frecciatina a Javier

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Anche dalla Spagnae Shaila parlano die di cosa ha fatto sotto le coperte con Shaila Alspagnolo i due concorrenti italiani continuano a far circolare il triangolo amoroso. I due parlano die nell’audio si sentere una stoccata a, “colpevole” di provare un sentimento per l’ex velina. IL video sta girando online e si sentedire: “Le cose sotto le coperte quelle fatte con, ndr se le spoilera al pubblico senza prima averne parlato con te non passa bene“. E poco dopo aggiunge “Così vuole vittimismo“. Ma come riporta Biccy, è ovvio chenon può sapere che il compagno-rivale ha già spoilerato tutto. “Abbiamo dormito cinque notti insieme e tutte le notti ci baciavamo, non erano bacetti a stampo come dei tredicenni.