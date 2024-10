Erba incolta e rifiuti in via dell’Industria a Bellizzi: la denuncia di un lettore (Di venerdì 25 ottobre 2024) Erba incolta e rifiuti in via dell’Industria a Bellizzi. A segnalarcelo è un lettore che chiede l’intervento da parte degli addetti alla manutenzione per rendere nuovamente decorosa l’area in questione. Salernotoday.it - Erba incolta e rifiuti in via dell’Industria a Bellizzi: la denuncia di un lettore Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)in via. A segnalarcelo è unche chiede l’intervento da parte degli addetti alla manutenzione per rendere nuovamente decorosa l’area in questione.

