C' è Ancora Domani film dei record compie 1 anno e sbarca in Usa

Il 26 ottobre è un anno dall'uscita nelle sale cinematografiche italiane di C'è Ancora Domani, esordio alla regia di Paola Cortellesi, ma anche il film dei record, in grado di smuovere le coscienze, invadere strade, piazze e scuole, stimolare un dibattito tra i generi e le generazioni, diventando un vero e proprio fenomeno sociale e culturale, coinvolgendo gli spettatori italiani e internazionali. Con 36,8 milioni al box office italiano e 5,4 milioni di spettatori è divenuto il film più visto del 2023, più di Barbie e Oppenheimer, posizionandosi al 10/o posto tra i film che hanno incassato di più nella storia e al 5/o posto tra i film italiani di maggior successo. Da fine ottobre 2023 è rimasto in programmazione continuativa per 22 settimane (fino al 21 marzo 2024). È stato primo in classifica al box office per 7 settimane e per le successive 5 non è uscito dalla top ten.

Anica - Mattarella in sede per il film ‘C’è ancora domani’ : il presidente della Repubblica accolto da un applauso - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha assistito nella sede di Anica, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’associazione e su invito del presidente Francesco Rutelli, alla proiezione del film di Paola Cortellesi ‘C’è ancora ... (Lapresse.it)

