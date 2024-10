Calciomercato Atalanta, obiettivo Raspadori per gennaio. La situazione tra concorrenza e trattative (Di venerdì 25 ottobre 2024) Calciomercato Atalanta, occhi puntati sull’attaccante del Napoli Raspadori. La situazione tra concorrenza e possibile trattativa L’Atalanta si sta comportando molto bene fino ad ora tra campionato e Champions League. Dall’altra parte sul fronte Calciomercato si sta cercando di mettere su il piano per gennaio: con l’intento di avere un forte beneficio a lungo termine. Secondo Calcionews24.com - Calciomercato Atalanta, obiettivo Raspadori per gennaio. La situazione tra concorrenza e trattative Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 25 ottobre 2024), occhi puntati sull’attaccante del Napoli. Latrae possibile trattativa L’si sta comportando molto bene fino ad ora tra campionato e Champions League. Dall’altra parte sul frontesi sta cercando di mettere su il piano per: con l’intento di avere un forte beneficio a lungo termine. Secondo

