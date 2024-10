Bergamonews.it - Apertura di una nuova sede di Confai a Treviglio

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La crescita della base associativa nel sud della provincia e la volontà di offrire una maggiore copertura territoriale nell’erogazione dei servizi sono alcune delle ragioni che hanno indottoBergamo ad aprire unasecondaria a, dopo aver realizzato nel 2021 un significativo ampliamento dellacentrale. “Si tratta di un’iniziativa che va nella direzione di potenziare la nostra organizzazione in una fase in cui le imprese del mondo agricolo e agromeccanico richiedono un supporto sempre più articolato per sostenere le sfide dell’innovazione e della competitività in mercati altamente complessi”, osserva Leonardo Bolis, presidente diBergamo eLombardia, aderenti alla rete nazionale di CAI Agromec.