Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 25 Ottobre

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge "La promessa" una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull'emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. "La promessa" è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore.

Le tensioni a La promessa raggiungono nuove vette. Catalina, che sta preparando il suo matrimonio con Pelayo, viene sorpresa nel trovare quest'ultimo impegnato in una vivace discussione con Jeronimo.

La Promessa anticipazioni 25 ottobre : Catalina smaschera Pelayo e Jeronimo ma interviene Cavendish - Nuove anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa: la serie va in onda dal lunedì al venerdì nella fascia preserale di Rete 4. Domani venerdì 25 ottobre torna su Rete 4 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in ... (Movieplayer.it)

La Promessa Anticipazioni 25 ottobre 2024 : Catalina tormentata dai sospetti su Pelayo! - Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 25 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap Catalina scopre Pelayo e Jeronimo a parlare del matrimonio. La marchesina comincerà ad avere dei dubbi sulla ... (Comingsoon.it)

Beautiful - Endless Love - My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 24 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Anticipazioni La promessa : la puntata di oggi - 24 Ottobre - Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla ... (Zon.it)