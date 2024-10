Biccy.it - Alfred attacca Sofia: “Cosa mi ha detto lontano dalle telecamere”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)è uscito da Temptation Island fra le braccia della tentatrice, ma il loro rapporto si è interrotto alla vigilia dello spin off ‘un mese dopo’ per suo volere. “Mi ha lasciata ieri” – ha dichiarato lei a Filippo Bisciglia – “Mi ha scritto che non era più interessato a portare avanti questa conoscenza aggiungendo, stammi bene e buona vita“. I due hanno poi avuto modo di confrontarsi apertamente a Uomini & Donne dove il racconto di lei non è cambiato. “Mi ha lasciata lui all’improvviso e senza un preavviso, mi avevache ero la donna della sua vita e che l’aveva aiutato a tirare fuori il meglio di sé. Mi ha presentato la sua famiglia e i suoi amici, avevamo progettato di andare a Parigi e New York, mi ha solo usata, è un bugiardo manipolatore che usa le donne“., durante il confronto con, ha incassato e negato senza però contrre.