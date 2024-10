Sport.quotidiano.net - A2, il rinvio della sfida di domenica con Avellino permette ai due giocatori di lavorare sodo per recuperare la forma migliore. Fortitudo, Panni e Aradori non perdono tempo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nessuna partita alle porte, ma tanti intensi allenamenti da svolgere. Dopo ildicon, causa forza maggiore con il PalaDozza indisponibile, in casaFlats Service proseguono con continuità e intensità le sedute tecniche e atletiche agli ordini di coach Devis Cagnardi e del suo staff tecnico. Al PalaZola Matteo Fantinelli e compagni lavorano per migliorare condizione fisica e intesa in vista di un mese di novembre che sarà ricco di appuntamenti importanti, a cominciare dalladel 3 novembre, la prossima in ordine cronologico, che attende la Effe con Verona.