A Lucca Sicula c’è la “Festa dell’olio”: ospiti Katia Ricciarelli, Luigi Mastroianni e Sasà Salvaggio (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dal 25 al 27 ottobre Lucca Sicula ospita la “Festa dell’olio - Green gold fest” che celebra un prodotto della terra definito “oro verde”. Venerdì l’inaugurazione alle 11 con apertura degli stand e successivo spettacolo a cura dell’istituto scolastico “Roncalli” di Burgio. A mezzogiorno la Agrigentonotizie.it - A Lucca Sicula c’è la “Festa dell’olio”: ospiti Katia Ricciarelli, Luigi Mastroianni e Sasà Salvaggio Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dal 25 al 27 ottobreospita la “- Green gold fest” che celebra un prodotto della terra definito “oro verde”. Venerdì l’inaugurazione alle 11 con apertura degli stand e successivo spettacolo a cura dell’istituto scolastico “Roncalli” di Burgio. A mezzogiorno la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vuole soldi per la droga e accoltella la madre, 32enne arrestato - Ha tentato di uccidere la madre, colpevole di non aver dato i soldi per comprare la droga. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 32 anni, per tentato omicidio aggravato e, contestualmente, l’ha ... (mondopalermo.it)

Rifiuti speciali a Pantelleria, sequestrato terreno e avviata la bonifica - ]]> Proseguono le attività dei Carabinieri Forestali di Pantelleria, a salvaguardia delle matrici ambientali e delle aree protette dell’isola. Nelle ultime settimane, in esecuzione di un decreto della ... (mondopalermo.it)

Lucca Sicula celebra la Sagra dell’Olio - Un weekend di festa fra tradizione e spettacolo con la 25esima edizione della manifestazione, da venerdi 25 a domenica 27 ottobre ... (tgcom24.mediaset.it)