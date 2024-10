WWE: BIG E tra i protagonisti della nuova serie Peacock ‘Laid’ (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’ex WWE Champion, Big E, si prepara a fare il suo esordio sul piccolo schermo come attore. Big E è fuori dalle scene dall’episodio di Friday Night SmackDown dell’11 marzo 2022, dove ha subito un grave infortunio al collo durante un match di coppia contro Ridge Holland e Sheamus. L’infortunio è avvenuto quando Big E ha subito un belly-to-belly suplex da Holland fuori dal ring, ma è atterrato male sulla testa e sul collo, riportando fratture alle vertebre C1 e C6. Nonostante la gravità dell’infortunio, fortunatamente non è stato necessario un intervento chirurgico, ma il lungo processo di recupero ha sollevato incertezze sul suo ritorno sul ring. Nonostante l’infortunio, Big E ha continuato a essere una presenza regolare nella programmazione WWE, facendo apparizioni in vari eventi e rimanendo attivo sui social. Zonawrestling.net - WWE: BIG E tra i protagonisti della nuova serie Peacock ‘Laid’ Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’ex WWE Champion, Big E, si prepara a fare il suo esordio sul piccolo schermo come attore. Big E è fuori dalle scene dall’episodio di Friday Night SmackDown dell’11 marzo 2022, dove ha subito un grave infortunio al collo durante un match di coppia contro Ridge Holland e Sheamus. L’infortunio è avvenuto quando Big E ha subito un belly-to-belly suplex da Holland fuori dal ring, ma è atterrato male sulla testa e sul collo, riportando fratture alle vertebre C1 e C6. Nonostante la gravità dell’infortunio, fortunatamente non è stato necessario un intervento chirurgico, ma il lungo processo di recupero ha sollevato incertezze sul suo ritorno sul ring. Nonostante l’infortunio, Big E ha continuato a essere una presenza regolare nella programmazione WWE, facendo apparizioni in vari eventi e rimanendo attivo sui social.

