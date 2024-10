Volley: Nazionale donne. Velasco "Lo sanno tutti che continuerò" (Di giovedì 24 ottobre 2024) "C'era da pensare molto se avevamo ancora la fame dopo aver mangiato molto". ROMA - "Avevo detto che c'era da fare una riflessione, dopo aver vinto le Olimpiadi. C'era da pensare molto se avevamo ancora la fame dopo aver mangiato molto. Ci ho pensato, ormai lo sanno tutti che continuerò". Così il ct Ilgiornaleditalia.it - Volley: Nazionale donne. Velasco "Lo sanno tutti che continuerò" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "C'era da pensare molto se avevamo ancora la fame dopo aver mangiato molto". ROMA - "Avevo detto che c'era da fare una riflessione, dopo aver vinto le Olimpiadi. C'era da pensare molto se avevamo ancora la fame dopo aver mangiato molto. Ci ho pensato, ormai loche". Così il ct

