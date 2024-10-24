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Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 09:45 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Viabilità DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 09.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE Roma TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE DI Roma SI REGISTRANO 8 KM DI CODA IN DIMINUZIONE, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL KM 457; AL MOMENTO IL TRAFFICO DEFLUISCE SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. PER LE LUNGHE PERCORRENZE E PER CHI È DIRETTO A Roma, CONSIGLIAMO DI USCIRE A VALDICHIANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. E SEMPRE SULLA A1, MA SULLA DIRETTRICE Roma NAPOLI, PERMANGONO LE CODE PER INCIDENTE TRA PONTECORVO E CEPRANO, IL TRAFFICO SCORRE SU DUE CORSIE; È STATO INVECE RIMOSSO L’INCIDENTE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, SUL TRATTO LA CIRCOLazioNE È TORNATA REGOLARE.
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Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 09 : 15 - VIABILITÀ DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 09. 05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA A1 FIRENZE ROMA: A SEGUITO DI UN INCIDENTE, È STATO RIAPERTO IL TRATTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO ROMA, IL TRAFFICO ATTUALMENTE SCORRE SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO E CI SONO 13 KM DI CODA. (Romadailynews.it)Viabilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 08 : 45 - A CHI VIAGGIA VERSO LA CAPITALE, CONSIGLIAMO DI USCIRE A PONTECORVO E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CEPRANO DOPO AVER PERCORSO LA CASILINA, OPPURE DI ANTICIPARE L’USCITA A CASSINO. AL MOMENTO SONO 9 I KM DI CODA CON TENDENZA ALL’AUMENTO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO. (Romadailynews.it)Viabilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 08 : 15 - DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO È BLOCCATO E SI È FORMATO 1 KM DI CODA. 20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO MATTINATA COMPLICATA QUELLA DI OGGI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COMPLICE IL MALTEMPO, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO SULLA A1 FIRENZE ROMA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL 457+000, È CHIUSO IL TRATTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA. (Romadailynews.it)Viabilità Roma

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