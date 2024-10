Vendere casa in Italia: ecco quali sono le città dove si registrano le trattative più velo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano è la città Italiana in cui gli immobili si vendono più velocemente, di media in meno di tre mesi, mentre Bari è all’ultimo posto di questa speciale classifica, con oltre cinque mesi. È quanto emerge da un’analisi condotta da Immobiliare.it Insights, che ha esaminato, per il primo semestre dell’anno in corso, i tempi medi di vendita (cioè, il Time to sell) di case e appartamenti nei grandi centri del nostro Paese. Nel capoluogo di regione lombardo, infatti, gli immobili sono stati venduti, in media, in 2,7 mesi tra il gennaio e il giugno 2024, un dato totalmente in linea con quello del primo semestre del 2023: anche in quel caso, la città meneghina si trovava saldamente in testa alla classifica. Quotidiano.net - Vendere casa in Italia: ecco quali sono le città dove si registrano le trattative più velo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano è lana in cui gli immobili si vendono piùcemente, di media in meno di tre mesi, mentre Bari è all’ultimo posto di questa speciale classifica, con oltre cinque mesi. È quanto emerge da un’analisi condotta da Immobiliare.it Insights, che ha esaminato, per il primo semestre dell’anno in corso, i tempi medi di vendita (cioè, il Time to sell) di case e appartamenti nei grandi centri del nostro Paese. Nel capoluogo di regione lombardo, infatti, gli immobilistati venduti, in media, in 2,7 mesi tra il gennaio e il giugno 2024, un dato totalmente in linea con quello del primo semestre del 2023: anche in quel caso, lameneghina si trovava saldamente in testa alla classifica.

