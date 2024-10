"Trump fascista, invoca Hitler", l'attacco di Harris (Di giovedì 24 ottobre 2024) Washington, 23 ott. (Adnkronos) - "E' profondamente preoccupante e incredibilmente pericoloso che Donald Trump invochi Adolf Hitler, l'uomo responsabile della morte di 6 milioni di ebrei e di centinaia di migliaia di americani". Kamala Harris attacca a testa bassa Donald Trump. La vicepresidente cavalca le rivelazioni del generale John Kelly, che è stato capo dello staff della Casa Bianca di Trump, e che ha definito l'ex presidente un fascista nonché estimatore, per certi versi, di Hitler . "Trump è sempre più instabile e senza freni e, in un secondo mandato, non ci saranno persone come John Kelly che faranno una barriera contro le sue propensioni ed azioni - continua la democratica - quindi quello che Trump vuole lo sappiamo, vuole il potere assoluto. La domanda in 13 giorni sarà : cosa vuole il popolo americano?". Liberoquotidiano.it - "Trump fascista, invoca Hitler", l'attacco di Harris Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Washington, 23 ott. (Adnkronos) - "E' profondamente preoccupante e incredibilmente pericoloso che Donaldinvochi Adolf, l'uomo responsabile della morte di 6 milioni di ebrei e di centinaia di migliaia di americani". Kamalaattacca a testa bassa Donald. La vicepresidente cavalca le rivelazioni del generale John Kelly, che è stato capo dello staff della Casa Bianca di, e che ha definito l'ex presidente unnonché estimatore, per certi versi, di. "è sempre più instabile e senza freni e, in un secondo mandato, non ci saranno persone come John Kelly che faranno una barriera contro le sue propensioni ed azioni - continua la democratica - quindi quello chevuole lo sappiamo, vuole il potere assoluto. La domanda in 13 giorni sarà : cosa vuole il popolo americano?".

