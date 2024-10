Terrorismo | eliminato Abu Abdul Qaderl’emiro dello Stato islamico in Iraq

Terrorismo: eliminato Abu Abdul Qader,«l’emiro» dello Stato islamico in Iraq (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il leader dello Stato islamico in Iraq e otto comandanti di alto rango sono stati eliminati durante un’operazione delle Forze di sicurezza irachene. Lo ha annunciato il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al-Sudani, che ha descritto l’operazione come «eroica e unica». noto anche con il nome di battaglia Abu Abdul Qader. Le autorità irachene hanno dichiarato che l’identità degli altri leader eliminati sarà confermata dopo gli esami del Dna. Oltre alla neutralizzazione dei comandanti, le Forze irachene hanno sequestrato ingenti quantità di armi, munizioni e attrezzature, scoperte in otto rifugi utilizzati dai terroristi. Le strutture sono state completamente distrutte, inclusa una grande officina per la fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati. Panorama.it - Terrorismo: eliminato Abu Abdul Qader,«l’emiro» dello Stato islamico in Iraq Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il leaderine otto comandanti di alto rango sono stati eliminati durante un’operazione delle Forze di sicurezza irachene. Lo ha annunciato il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al-Sudani, che ha descritto l’operazione come «eroica e unica». noto anche con il nome di battaglia AbuQader. Le autorità irachene hanno dichiarato che l’identità degli altri leader eliminati sarà confermata dopo gli esami del Dna. Oltre alla neutralizzazione dei comandanti, le Forze irachene hanno sequestrato ingenti quantità di armi, munizioni e attrezzature, scoperte in otto rifugi utilizzati dai terroristi. Le strutture sono state completamente distrutte, inclusa una grande officina per la fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati.

