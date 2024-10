Tari agevolazioni a Vico Equense | stanziate risorse per 40mila euro

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La Città diha pubblicato l’avviso per chiedere leper le utenze domestiche. Gli sgravi sulla tassa dei rifiuti rappresentano un’importante misura di sostegno per le famiglie, permettendo di ridurre il carico fiscale legato alla gestione dei rifiuti e incentivando al contempo comportamenti virtuosi come la raccolta differenziata e la riduzione degli sprechi. La Città diha stanziatoper le, che saranno assegnate fino al raggiungimento della somma. Condizione imprescindibile per ottenere la riduzione sono: essere in regola, al momento della presentazione dell’istanza, col pagamento della tassa per gli anni pregressi; aver pagato, entro il termine di presentazione dell’istanza le prime rate del 2024 in base alle fasce per cui si concorre.