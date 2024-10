Anteprima24.it - Sicignano, ladri affamati: portate via derrate alimentari e attrezzi agricoli

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutidi prodotti tipici enogastronomici. Sembra la trama di un film eppure quanto accaduto nelle scorse ore in una frazione di campagna del Comune didegli Alburni ha dell’incredibile e racconta un dramma, quello dei furti ai danni delle abitazioni, che negli ultimi mesi preoccupa interi territori della Valle del Sele, del Tanagro e degli Alburni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, isi sono introdotti all’interno di una masseria adiacente una villetta di Campagna di proprietà di due anziani, scavalcando e tagliando una recinzione di metallo e facendo ingresso dal retro della casa e attraverso le porte secondarie, per poi agire indisturbati in piena notte mentre i proprietari stavano dormendo.