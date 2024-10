Si ferisce al torace mentre lavora la carne (Di giovedì 24 ottobre 2024) È stato portato in Pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, un macellaio, di 55 anni, dipendente di una ditta che realizza prodotti lavorati di carne, che si trova nella frazione di Aonedis di San Daniele del Friuli. Il 55enne si è procurato una profonda ferita al Udinetoday.it - Si ferisce al torace mentre lavora la carne Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) È stato portato in Pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, un macellaio, di 55 anni, dipendente di una ditta che realizza prodottiti di, che si trova nella frazione di Aonedis di San Daniele del Friuli. Il 55enne si è procurato una profonda ferita al

