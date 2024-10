Sci alpino, il veterano Luca De Aliprandini sogna ancora di lasciare il segno in una squadra italiana in fase di rinnovamento (Di giovedì 24 ottobre 2024) Trentaquattro anni, ma ancora la voglia di lasciare il segno di competere con i migliori del mondo. Luca De Aliprandini sarà nuovamente al cancelletto di partenza del gigante di Soelden per un’altra stagione di Coppa del Mondo. Il nativo di Cles è il veterano di una squadra azzurra che sta cercando di rinnovarsi, ma che ha ancora tanto bisogno dei risultati di un atleta esperto come il trentino. De Aliprandini ha rappresentato per molti anni il punto di riferimento per una squadra di gigante che ha fatto tanta fatica e che non è riuscita mai a trovare una svolta dopo l’ultima generazione vincente dei Blardone e Simoncelli. Oasport.it - Sci alpino, il veterano Luca De Aliprandini sogna ancora di lasciare il segno in una squadra italiana in fase di rinnovamento Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Trentaquattro anni, mala voglia diildi competere con i migliori del mondo.Desarà nuovamente al cancelletto di partenza del gigante di Soelden per un’altra stagione di Coppa del Mondo. Il nativo di Cles è ildi unaazzurra che sta cercando di rinnovarsi, ma che hatanto bisogno dei risultati di un atleta esperto come il trentino. Deha rappresentato per molti anni il punto di riferimento per unadi gigante che ha fatto tanta fatica e che non è riuscita mai a trovare una svolta dopo l’ultima generazione vincente dei Blardone e Simoncelli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

SOELDEN - Nel weekend inizia la Coppa del mondo di sci con due giganti - L'attesa è finita, mancano solo pochi giorni e la Coppa del mondo di sci alpino 2024/2025 prenderà il via. L'apertura della stagione è, come sempre, sul ghiacciaio Rettenbach di Soelden dove si ... (dovesciare.it)

Coppa del Mondo di sci 2024-2025, i convocati dell’Italia per Soelden - Ancora niente da fare per Goggia e Franzoni: le punte di diamante azzurre per i giganti austriaci saranno Brignone e De Aliprandini ... (sportnotizie24.com)

Sci alpino, Soelden si prepara per il via della stagione: Brignone e Bassino cariche, Goggia non rischia - La Coppa del Mondo paritrà nel fine settimana con i giganti sul Rettenbach. Brignone e Bassino puntano al podio. Braathen e Hirscher, che attesa per i loro ritorni ... (sport.virgilio.it)

Sci alpino, l’Italia spera di salire un gradino nel gigante maschile. Della Vite e Franzoni: tocca a voi. E il ‘nuovo’ Vinatzer… - Con il classico esordio sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden (Austria) prende ufficialmente il via la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. La ... (oasport.it)

Sci alpino, Marta Bassino tra i convocati per il gigante di Soelden - Sabato 26 ottobre si apre la stagione di Coppa del mondo per l'atleta borgarina che, proprio sul ghiacciaio del Rettenbach, vinse nel 2020 e arrivò terza nel 2016 ... (targatocn.it)