San Gallo Maassen | Delusi per il ko ma abbiamo combattuto

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Siamodopo aver. La squadra nel complesso ha giocato bene, soprattutto nel primo tempo, ma avremmo dovuto difendere meglio.subito il primo gol, ciriprovato ma dobbiamo migliorare il nostro approccio difensivo. In generale la squadra ha giocato bene, soprattutto nel possesso palla, possiamo dirci soddisfatti di molte cose ma analizzeremo anche le cose che non sono andate bene“. Queste le parole del tecnico tedesco, Enrico, al termine della gara fra Sane Fiorentina, sfida di Conference League vinta 4-2 dai viola. L’allenatore degli elvetici ha aggiunto: “La Fiorentina ha a disposizione giocatori molto forti sugli esterni, che giocano molto spesso uno contro uno e questo ci ha portato a perdere troppo palla. L’atmosfera dello stadio è stata intensa, siamo grati ai nostri tifosi e per la forza che ci danno quando giochiamo in casa.