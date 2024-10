Ragazzo di 15 anni ucciso a Napoli: l'agguato in pieno centro, due feriti gravi. «Coinvolto un altro minorenne» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sangue e orrore nella notte a Napoli. Un Ragazzo di 16 anni è morto e altre due persone sono ferite gravemente e ricoverate in ospedale dopo una sparatoria avvenuta in piena notte in centro, Leggo.it - Ragazzo di 15 anni ucciso a Napoli: l'agguato in pieno centro, due feriti gravi. «Coinvolto un altro minorenne» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sangue e orrore nella notte a. Undi 16è morto e altre due persone sono ferite gravemente e ricoverate in ospedale dopo una sparatoria avvenuta in piena notte in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Far West nel cuore di Napoli : sparatoria in città - morto un ragazzo di 16 anni - Sul caso sta indagando la polizia per ricostruire l’accaduto. Al momento non sono noti i dettagli né la dinamica dell’accaduto, ma la cosa certa è che è morto un ragazzo di appena 16 anni, mentre altre due persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale dopo la sparatoria. Si tratta purtroppo dell’ennesima vittima giovanissima di morte violenta in città, che si verifica subito dopo la bruttissima storia del 16enne che ha ucciso il suo amico d’infanzia 20enne per ordine del boss dopo dissidi legati allo spaccio di droga. (Dayitalianews.com)

Sparatoria a Napoli - morto un ragazzo di 16 anni : due feriti gravi. Sangue e orrore nella notte in pieno centro - Sangue e orrore nella notte a Napoli. Un ragazzo di 16 anni è morto e altre due persone sono ferite gravemente e ricoverate in ospedale dopo una sparatoria avvenuta in piena notte in centro,... (Leggo.it)

Ragazzo di 15 anni ucciso a Napoli: l'agguato in pieno centro, due feriti gravi. «Coinvolto un altro minorenne» - NAPOLI - Sangue e orrore nella notte a Napoli. Un ragazzo di 16 anni è morto e altre due persone sono ferite gravemente e ricoverate in ospedale dopo una sparatoria avvenuta in piena notte in centro, ... (msn.com)

Napoli, spari in pieno centro nella notte: ucciso un ragazzo di 15 anni incensurato - Nel corso della sparatoria a Corso Umberto ferite altre due persone. Indagini in corso per ricostruire la dinamica ... (msn.com)

Sparatoria in strada Napoli, ucciso un ragazzo di 16 anni a colpi di pistola - Notte di sangue nel cuore della città, l'assassinio in corso Umberto, in pieno centro. Ci sono due feriti, ricoverati in ospedale ... (rainews.it)