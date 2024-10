Ilgiorno.it - Ottant’anni non cancellano la memoria. La città ricorda l’Ottobre di sangue

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)del 1944 è passato alla storia income "Ottobre divaresino": in quei giorni più gruppi di partigiani furono catturati, torturati e assassinati.dopo la sezione Anpi di Varese "Claudio" Macchi e l’amministrazione comunale propongono un fine settimana di commemorazioni. Le iniziative prenderanno il via dopodomani con una doppia passeggiata nei luoghi delladal titolo "Percorsi resistenti", in collaborazione con Anppia e Istituto Calogero Marrone. In mattinata il ritrovo sarà alle 10 presso il Municipio con un percorso in ricordo dei partigiani caduti, al pomeriggio alle 15 al cimitero di Capolago tra i luoghi cheno Walter Marcobi. Domenica la cerimonia con il via alle 10 in largo Resistenza con la deposizione della corona di alloro e a seguire alle 10.