Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 59-66, Eurolega basket in DIRETTA: grande terzo quarto milanese, Shields sugli scudi

(Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65-73 Nwora in entrata, gran canestro per lui che è a quota 4. 65-71 RICCI DA TRE! Di nuovo a -6 i padroni di casa. 62-71 Oturu ricaccia indietro l’, 7’40” alla fine. 62-68 FLACCADORI! Dall’angolo, -6! 59-68 Riesce a prendere il centro del pitturato Smits, realizzando. Inizia l’ultimo. TOP SCORER –: Mirotic 14;: Bryant 17 Finisce un ottimodi, che ha compiuto due terzi dell’opera rispetto al -21 dell’intervallo. Gli ultimi 10? diranno se il restantesarà messo insieme. 59-66 Brooks da sette metri e mezzo! 56-66 Tripla di Beaubois. 56-63 In lunetta Oturu che fa 1/2. 56-62 Brooks da rimbalzo in attacco! 54-62 Realizza l’aggiuntivo Thompson. 54-61 Gran canestro di Thompson che trova anche il fallo. 54-59 Giro in lunetta per Armoni Brooks, 2/2 per lui.