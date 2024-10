Laura alla memoria a Maria Letizia Micco, la studentessa morta a 20 anni in un incidente (Di giovedì 24 ottobre 2024) Maria Letizia Micco frequentava Scienze della Formazione PriMaria presso l'Università degli Studi del Molise; il 20 febbraio scorso l'incidente mortale, mentre tornava a Benevento. Fanpage.it - Laura alla memoria a Maria Letizia Micco, la studentessa morta a 20 anni in un incidente Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)frequentava Scienze della Formazione Pripresso l'Università degli Studi del Molise; il 20 febbraio scorso l'le, mentre tornava a Benevento.

