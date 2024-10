L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 24 ottobre 2024 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grande attesa per l’apertura delle Borse europee e per i valori dello spread tra Btp e Bund sul fronte dei titoli di Stato. Ieri, mercoledì 23 ottobre, Milano ha chiuso in calo dello 0,1% a 34.697 punti. Le quotazioni di Borsa e spread in tempo reale 3.59 – Hong Kong negativa, apre a -0,9% La Borsa di Hong Kong apre la seduta di oggi in territorio negativo: l’indice Hang Seng segna nelle prime battute un calo dello 0,9%, a 20.576,05 punti. Il Composite di Shanghai scende dello 0,45% a quota 3.287,82, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,55% scivolando a 1.945,82. 2. Lettera43.it - L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 24 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grande attesa per l’apertura delle Borse europee e per i valori dellotra Btp e Bund sul fronte dei titoli di Stato. Ieri, mercoledì 23, Milano ha chiuso in calo dello 0,1% a 34.697 punti. Le quotazioni diin tempo reale 3.59 – Hong Kong negativa, apre a -0,9% Ladi Hong Kong apre la seduta diin territorio negativo: l’indice Hang Seng segna nelle prime battute un calo dello 0,9%, a 20.576,05 punti. Il Composite di Shanghai scende dello 0,45% a quota 3.287,82, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,55% scivolando a 1.945,82. 2.

