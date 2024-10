La Turchia dopo l’attentato, il bombardamento e gli accordi con curdi (Di giovedì 24 ottobre 2024) In Turchia il giorno dopo l’attentato portato da due membri del Pkk, il governo reagisce e attacca 47 “obiettivi terroristici” legati al partito dei lavoratori del Kurdistan nel nord della Siria e dell’Iraq. Servizio di Antonio Soviero La Turchia dopo l’attentato, il bombardamento e gli accordi con curdi TG2000. Tv2000.it - La Turchia dopo l’attentato, il bombardamento e gli accordi con curdi Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Inil giornoportato da due membri del Pkk, il governo reagisce e attacca 47 “obiettivi terroristici” legati al partito dei lavoratori del Kurdistan nel nord della Siria e dell’Iraq. Servizio di Antonio Soviero La, ile gliconTG2000.

