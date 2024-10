Inps | 48 milioni pensionati sotto i 1 000 euro 3 mln sono donne

Inps: 4,8 milioni pensionati sotto i 1.000 euro, 3 mln sono donne (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (askanews) – Nel 2023 i pensionati con assegni mensili sotto i 1.000 euro sono stati 4.786.521 pari al 29,5% del totale. E’ quanto rileva l’osservatorio dell’Inps sulle pensioni, aggiungendo che di questi 1.753.161 sono uomini e 3.033.360 donne. L’Inps osserva che 15,9 milioni delle pensioni (il 69,5% del totale) ha importi inferiori a 1.500 euro lordi mensili. Circa la metà (8,1 milioni) ha importi compresi tra 500 e 1.000 euro mensili e rappresenta il 35,3% del numero totale delle pensioni. Le pensioni fino a 500 euro sono 4,6 milioni e costituiscono il 20% del totale, mentre quelle tra 1.000 e 1.500 euro sono 3,3 milioni, pari al 14,1% del totale. I restanti 7 milioni di pensioni (il 30,5% del totale) superano i 1.500 euro lordi mensili. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (askanews) – Nel 2023 icon assegni mensilii 1.000stati 4.786.521 pari al 29,5% del totale. E’ quanto rileva l’osservatorio dell’sulle pensioni, aggiungendo che di questi 1.753.161uomini e 3.033.360. L’osserva che 15,9delle pensioni (il 69,5% del totale) ha importi inferiori a 1.500lordi mensili. Circa la metà (8,1) ha importi compresi tra 500 e 1.000mensili e rappresenta il 35,3% del numero totale delle pensioni. Le pensioni fino a 5004,6e costituiscono il 20% del totale, mentre quelle tra 1.000 e 1.5003,3, pari al 14,1% del totale. I restanti 7di pensioni (il 30,5% del totale) superano i 1.500lordi mensili.

