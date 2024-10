Inizia la Cop16 Biodiversità in Colombia: l’obiettivo è fare “Pace con la Natura” (Di giovedì 24 ottobre 2024) fare «Pace con la Natura» è lo slogan della Cop16, la Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite per la Biodiversità che si sta svolgendo in Colombia. I leader di oltre 190 paesi, insieme alle organizzazioni e ai rappresentati delle comunità che vivono a ridosso degli ecosistemi più fragili sono chiamati a rispondere della perdita di Biodiversità globale. Fanpage.it - Inizia la Cop16 Biodiversità in Colombia: l’obiettivo è fare “Pace con la Natura” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)«Pace con la Natura» è lo slogan della, la Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite per lache si sta svolgendo in. I leader di oltre 190 paesi, insieme alle organizzazioni e ai rappresentati delle comunità che vivono a ridosso degli ecosistemi più fragili sono chiamati a rispondere della perdita diglobale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via la Cop16 in Colombia : l’obiettivo (come al solito al ribasso) è provare a fare qualcosa per invertire la perdita di biodiversità - Di questo, soltanto il 2,7% risulta altamente protetto e sottoposto a rigide misure di conservazione, e la percentuale si riduce allo 0,9% per le aree d’alto mare, che sono al di fuori della giurisdizione nazionale. A distanza di due anni dalla Cop15 di Kunming-Montreal, dove quell’impegno fu assunto, questa volta la conferenza deve fare i conti con il primo bilancio di una tabella di marcia che va a rilento. (Ilfattoquotidiano.it)

La Cop16 in Colombia : Obiettivi di salvaguardia della biodiversità in una sfida globale - Questo incontro rappresenta un passo cruciale dopo le indicazioni fornite dalla Cop15 nel 2022, con l’obiettivo di garantire un futuro sostenibile per il pianeta. La Cop16 in Colombia, dunque, si presenta non solo come un forum di discussione, ma come un’importante piattaforma per costruire coalizioni destinate a tradurre le parole in azioni concrete per il futuro della biodiversità e della sostenibilità globale. (Gaeta.it)

Cop16 sulla biodiversità - i piani per proteggere il 30% di mari e terre entro il 2030 - È necessario che governi, imprese e cittadini lavorino insieme per proteggere la natura e garantire la nostra stessa sopravvivenza. Il vertice di Cali sarà un momento di verità per la biodiversità. La natura e la nostra responsabilità: un appello all’azione Il punto fondamentale è chiaro: la natura sopravviverà ai cambiamenti in atto, come ha fatto per milioni di anni, con o senza la nostra presenza. (Quifinanza.it)