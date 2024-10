Infortunio Rodrygo, riuscirà a rientrare l’attaccante del Real Madrid per quella partita? Le condizioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Infortunio Rodrygo, riuscirà l’attaccante brasiliano del Real Madrid in vista della sfida contro il Milan? Ecco le sue condizioni Il Real Madrid, prossimo avversario del Milan in Champions League, dovrà fare a meno di Rodrygo per diverso tempo causa un brutto Infortunio. Il brasiliano, infatti, nel match vinto dalla sua squadra per 5-2 contro il Borussia Dortmund, ha rimediato una lesione muscolare Calcionews24.com - Infortunio Rodrygo, riuscirà a rientrare l’attaccante del Real Madrid per quella partita? Le condizioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024)brasiliano delin vista della sfida contro il Milan? Ecco le sueIl, prossimo avversario del Milan in Champions League, dovrà fare a meno diper diverso tempo causa un brutto. Il brasiliano, infatti, nel match vinto dalla sua squadra per 5-2 contro il Borussia Dortmund, ha rimediato una lesione muscolare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stop Rodrygo - c'è lesione : salta Real Madrid-Milan e il Clasico - Non è tutto rose e fiori, per le Merengues: dopo la grande vittoria in rimonta per 5-2 contro il Borussia Dortmund nella terza giornata di... (Calciomercato.com)

Real Madrid - infortunati Courtois e Rodrygo : saltano la sfida con il Milan? - Secondo la stampa spagnola, il Real Madrid deve fare i conti con gli infortuni di Courtois e Rodrygo: salteranno la sfida contro il Milan?. (Pianetamilan.it)

Real Madrid - infortunio per Courtois e Rodrygo : saltano il Clasico - Sarà quindi Lunin a difendere la porta del Real Madrid contro il Barcellona. . Il portiere ucraino aveva già difeso i pali della squadra di Ancelotti nella scorsa stagione, dopo che Courtois aveva subìto la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Oltre a Rodrygo, che si è procurato un problema al flessore, anche Thibaut Courtois sarà costretto a saltare il Clasico contro il Barcellona, in programma sabato 26 ottobre alle 21:00. (Sportface.it)