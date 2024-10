Incidente alla Toyota, stabilimento chiuso e 850 dipendenti in cassa integrazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo stabilimento della Toyota Material Handling di Bologna dove il 23 ottobre due lavoratori sono morti in seguito a un’esplosione e altri 11 sono rimasti feriti, ha sospeso fino a nuova comunicazione tutte le attività, non solo in presenza ma anche da remoto. Toyota ha già avviato la procedura di cassa integrazione per gli 850 dipendenti del polo. Lo stabilimento Toyota di Bologna.Proclamato uno sciopero di otto ore Per venerdì 25 ottobre i sindacati metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil dell’area metropolitana di Bologna hanno proclamato otto ore di sciopero, senza cortei o presidi «per senso di responsabilità» rispetto ai problemi di mobilità dei cittadini dovuti al post alluvione. Allo sciopero di otto aderirà anche il sindacato di base Usb, che ha organizzato anche un presidio nella zona di Bargellino-Borgo Panigale. Lettera43.it - Incidente alla Toyota, stabilimento chiuso e 850 dipendenti in cassa integrazione Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) LodellaMaterial Handling di Bologna dove il 23 ottobre due lavoratori sono morti in seguito a un’esplosione e altri 11 sono rimasti feriti, ha sospeso fino a nuova comunicazione tutte le attività, non solo in presenza ma anche da remoto.ha già avviato la procedura diper gli 850del polo. Lodi Bologna.Proclamato uno sciopero di otto ore Per venerdì 25 ottobre i sindacati metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil dell’area metropolitana di Bologna hanno proclamato otto ore di sciopero, senza cortei o presidi «per senso di responsabilità» rispetto ai problemi di mobilità dei cittadini dovuti al post alluvione. Allo sciopero di otto aderirà anche il sindacato di base Usb, che ha organizzato anche un presidio nella zona di Bargellino-Borgo Panigale.

