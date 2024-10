Il punto dell’industria sul Gcap L’evento alla Camera

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Quali saranno le sfide industriali e tecnologiche che il salto direttosesta generazione, senza il passaggio intermedio della quinta, comporterà per il Paese e per le industrie del settore? Questo il tema del“Bridging the gap: l’industria italianaprova del”, che vedrà riuniti i massimi esponenti delle istituzioni e degli stakeholder coinvolti nel programma trilaterale con Gran Bretagna e Giappone per il caccia del futuro., che si svolgerà il 24 ottobre presso la Sala del Refettorio delladei Deputati, vedrà l’introduzione di Giorgio Mulé, vice presidente della, e le conclusioni del generale Luca Goretti, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare.