Grave condizione sta male Dramma nella famiglia Schillaci la scoperta choc su Maurizio

Un altro Dramma nella famiglia Schillaci. Totò Schillaci, uno degli eroi di Italia '90, ci ha lasciato a 59 anni poco più di un mese, il 18 settembre 2024. L'attaccante, che ha fatto sognare un intero Paese trascinando a suon di gol gli azzurri fino alla semifinale con l'Argentina di Maradona, è morto a causa di un tumore al colon. Una grande commozione ha scosso tutti, non solo gli appassionati di calcio. Ora si è scoperto che il cugino di Totò, Maurizio Schillaci, ha saputo proprio nel giorno dell'ultimo saluto all'ex calciatore di Messina, Juventus e Inter di avere la tubercolosi. Il funerale è stato celebrato il 20 settembre scorso, subito dopo l'uomo è stato ricoverato in ospedale. Ancora oggi, dopo 33 giorni, Maurizio è sotto sedativi e le sue condizioni non sono delle migliori.

