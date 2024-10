Giugliano, blitz in appartamento disabitato: 39enne sorpreso con oltre un chilo e mezzo di droga (Di giovedì 24 ottobre 2024) oltre un chilo e mezzo di droga in un appartamento disabitato. Un 39enne incensurato è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia. Giugliano, scoperto in un appartamento disabitato con oltre un chilo e mezzo di droga: arrestato 39enne L’appartamento in via Massariola, a Licola, è disabitato ma quel 39enne incensurato è stato visto più volte L'articolo Giugliano, blitz in appartamento disabitato: 39enne sorpreso con oltre un chilo e mezzo di droga Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, blitz in appartamento disabitato: 39enne sorpreso con oltre un chilo e mezzo di droga Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)undiin un. Unincensurato è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia., scoperto in unconundi: arrestatoL’in via Massariola, a Licola, èma quelincensurato è stato visto più volte L'articoloinconundiTeleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giugliano in Campania : Oltre un chilo e mezzo di droga in quell’appartamento disabitato - I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli si sono appostati a debita distanza, qualcosa nel comportamento di quell’uomo suonava stonato. 1 chilo di cocaina, ancora altri 55 grammi della stessa sostanza sotto vuoto, 4 panetti di hashish per complessivi 400 grammi e 1 stecca da 27 grammi ancora di hashish. (Puntomagazine.it)

La scoperta nell'appartamento disabitato : "Quell'uomo è uscito ed entrato troppe volte" - L’appartamento in via Masseriola è disabitato ma quel 39enne incensurato è stato visto più volte entrare e uscire. I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli si sono appostati a debita distanza, qualcosa nel comportamento di quell’uomo suonava stonato. Così è scattato il blitz. In quella... (Napolitoday.it)

Occupano abusivamente un appartamento disabitato : denunciati - Nella tarda serata del 20 ottobre, a Pisa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa, hanno denunciato in stato di libertà quattro persone con l'accusa di invasione di terreni o edifici e furto di acqua, ed una di queste anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze... (Pisatoday.it)