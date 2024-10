Quotidiano.net - Gamberini (Legacoop), manovra ragiona solo su breve periodo

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Nellaeconomica e nel piano strutturale di bilancio ci sembra ci sia la volontà dire sul, cercando giustamente di far recuperare una parte del potere di acquisto ai lavoratori ma non c'è una visione che pensa a come trasportare il sistema economico italiano in un'altra fase". Così Simone, presidente di, a margine della Biennale dell'economia cooperativa a Bologna. "Noi pensiamo che l'economia cooperativa e la promozione della cooperazione, anche partendo dalle parole oggi del presidente Mattarella - aggiunge- possa essere uno di quei soggetti che può guidare anche una parte delle politiche industriali di questo Paese che guardano al futuro, di un'economia che non può rimanere al modello di sviluppo attuale ma deve cambiare un po' spartito.