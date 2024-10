F1, Max Verstappen: “In Messico abbiamo sempre fatto bene, mi diverto su questa pista” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Max Verstappen è uno dei grandi osservati speciali alla vigilia del weekend di Città del Messico, che ospita il ventesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno 2024. L’olandese della Red Bull si presenta all’Autodromo Hermanos Rodriguez da leader del campionato, con un vantaggio di 57 punti su Lando Norris e 79 su Charles Leclerc. “Correre in Messico è sempre grandioso, ovviamente è anche la gara di casa di Checo (Perez, ndr) e c’è sempre un’atmosfera incredibile. La pista si trova ad una altitudine elevata, dovremo settare al meglio la vettura, ma storicamente abbiamo sempre fatto bene qui e su questa pista mi diverto“, ha dichiarato il tre volte campione del mondo. “Ad Austin abbiamo fatto dei buoni progressi, ma non abbastanza per essere competitivi anche in gara. Oasport.it - F1, Max Verstappen: “In Messico abbiamo sempre fatto bene, mi diverto su questa pista” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Maxè uno dei grandi osservati speciali alla vigilia del weekend di Città del, che ospita il ventesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno 2024. L’olandese della Red Bull si presenta all’Autodromo Hermanos Rodriguez da leader del campionato, con un vantaggio di 57 punti su Lando Norris e 79 su Charles Leclerc. “Correre ingrandioso, ovviamente è anche la gara di casa di Checo (Perez, ndr) e c’èun’atmosfera incredibile. Lasi trova ad una altitudine elevata, dovremo settare al meglio la vettura, ma storicamentequi e sumi“, ha dichiarato il tre volte campione del mondo. “Ad Austindei buoni progressi, ma non abbastanza per essere competitivi anche in gara.

