Ex scuola occupata per fare feste, attivista dei centri sociali a processo per invasione di edificio (Di giovedì 24 ottobre 2024) ANCONA - Avrebbero fatto feste e concerti all’interno di una ex scuola, di proprietà del comune, occupando l’immobile per quasi un anno senza averne titolo e senza averne una autorizzazione scritta. Il tam tam che nella struttura, in via Primo Maggio 126, alla Baraccola, a due passi dalla sede Anconatoday.it - Ex scuola occupata per fare feste, attivista dei centri sociali a processo per invasione di edificio Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) ANCONA - Avrebbero fattoe concerti all’interno di una ex, di proprietà del comune, occupando l’immobile per quasi un anno senza averne titolo e senza averne una autorizzazione scritta. Il tam tam che nella struttura, in via Primo Maggio 126, alla Baraccola, a due passi dalla sede

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il ‘Cercal’ festeggia 40 anni : "Scuola al passo con i tempi" - Nostalgia di un passato più ‘felice’ rispetto alla criticità attuale? "Lo stivale cavaliere, indossato da Maria Schneider in "Ultimo tango a Parigi", il mocassino college, le borse col logo fanno parte del nostro Dna. Maddalena De Franchis . E, quando arriverà l’agognato cambio di passo (gli analisti dicono che i primi segnali potrebbero arrivare già nel 2025), sarà molto difficile ripartire senza le loro competenze". (Ilrestodelcarlino.it)

Nuova Romagna Balneare porta i suoi defibrillatori alla scuola XX Settembre di Rimini e festeggia i 10 anni di questa best practice - “Un grande spreco” hanno pensato gli operatori della Cooperativa Nuova Romagna Balneare. . . La stagione balneare si è conclusa e insieme a tutte le attrezzature di spiaggia, i salvataggi devono riporre in magazzino anche i defibrillatori che hanno in dotazione per il proprio lavoro durante l’estate. (Riminitoday.it)

Scuola, sospensione studenti: dopo 2 giorni scatta l'obbligo di attività di cittadinanza solidale in strutture convenzionate: cosa significa - Scuola. Cambiano le regole sul voto in condotta e tornano i giudizi sintetici alla scuola primaria. Dal 31 ottobbre entra in vigore la riforma prevista dlla legge 1 ottobre 2024, n. (ilmessaggero.it)

Marigliano, la Festa della Comunità Educante: un legame sempre più forte tra Scuole e Territorio - MARIGLIANO - I colori, i suoni, i sorrisi, le canzoni, la gioia dei ragazzi delle nostre scuole stamattina hanno fatto brillare Piazza Municipio di una La Festa della Comunità Educante di Marigliano: ... (marigliano.net)

Festa del cinema di Roma 2024: i party delle star, dove trovarli e tutti i regali preziosi di cui sono sommersi - Alla Festa del cinema di Roma 2024 sono accorse tutte le star nazionali e internazionali. Ecco una piccola guida su dove trovarli, i party più esclusivi, i regali e tutte le curiosità ... (leggo.it)